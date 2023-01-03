Варшава, 3 января, 2023, 05:53 — ИА Регнум. Читатели польского портала Gazeta. pl эмоционально обсудили обещание премьер-министра страны Матеуша Моравецкого запретить Киеву отмечать день рождения националиста Степана Бандеры.

(сс) Mitte27 Плакат с изображением Степана Бандеры. Киев

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Моравецкий в связи с празднованием на Украине 1 января дня рождения Бандеры выразил возмущение, напомнив о Волынской резне:

«Мы крайне критичны, очень, очень негативны по отношению к любому прославлению или даже напоминанию о Бандере», — сказал Матеуш Моравецкий.

«Они своего «героя» из памяти не вычеркнут, не будем питать иллюзий. Мы должны быть более внимательны к этим альянсам с Украиной», — написал один из читателей под ником armagedon888.

«Я не помню никаких извинений за трагедию с ракетой в Пшеводуве. За случайную смерть двух поляков было бы легче извиниться, чем за Волынь, но мы даже этого не дождались», — возмутился lagonda1947.

Остальные читатели также призвали быть осторожнее в преувеличенной любви к Украине, которая «выйдет боком». Поляки опасаются, что заявление Моравецкого разозлит украинцев и «мы можем получить ещё подарок рядом с границей».

Как сообщало ИА REGNUM, Матеуш Моравецкий 2 января пообещал напомнить своему киевскому коллеге Денису Шмыгалю о недопустимости прославления Степана Бандеры.