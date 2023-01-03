Украина, 3 января, 2023, 05:46 — ИА Регнум. Житель Украины ответит по закону за то, что срезал со здания в Гостомеле и попытался присвоить граффити, сделанное английским андеграундным художником Бэнкси. Мужчину разоблачили, изображение вернули обратно на здание, сообщила Генпрокуратура страны.

Adrian pingstone Стрит-арт Бэнкси

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Украинец совершил попытку украсть изображение «Женщина в противогазе». Мотивами своих действий он назвал желание продать граффити и направить вырученные деньги на помощь ВСУ. В деле говорится о том, что украинец собирался потратить средства по собственному усмотрению.

Мужчина был задержан после того, как демонтировал часть здания со сделанным Бэнкси изображением. Злоумышленнику помогали ещё несколько человек. В отношении жителей Украины возбуждено уголовное дело по статье 185 УК Украины («Кража, совершенная в особо крупных размерах»), предусматривающей до 12 лет лишения свободы.

Украинец был задержан «сотрудниками военной администрации», когда рисунок уже был упакован после демонтажа. По данным украинских СМИ, попытку украсть граффити предпринял волонтёр Сергей Довгий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бэнкси опубликовал серию фото и видео со своими работами в нескольких населённых пунктах Киевской области. После визита художника на Украину ему присвоили звание почётного гражданина города Ирпеня.