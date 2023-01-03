Вашингтон, 3 января, 2023, 05:31 — ИА Регнум. Беспорядки у здания Капитолия в Вашингтоне, подобные событиям в январе 2021 года, могут повториться. Такие опасения высказал шеф полиции Вашингтона Том Менгер. Причиной высокой вероятности возникновения таких событий он назвал отсутствие единства в стране.

U.S. Marine Corps Флаг США

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«С учётом разобщенного состояния нашей нации атака, подобная той, которую департамент пережил 6 января 2021 года, может случиться снова», — отметил Том Менгер.

В связи с этим правоохранительные органы в Вашингтоне будут функционировать в режиме повышенной готовности. Проведено более ста мероприятий по улучшению работы полиции. В том числе правоохранители отработали алгоритм действий в случае возникновения беспорядков на демонстрациях, наладили партнёрство между структурами и усилили работу разведывательных подразделений.

Кроме того, шеф полиции Вашингтона получил право единолично вводить чрезвычайное положение и привлекать к разрешению ситуаций национальную гвардию.

Как сообщало ИА REGNUM, американские власти обещали привлечь к ответственности всех участников штурма Капитолия. Соответствующие обвинения предъявлены в адрес 840 лиц.