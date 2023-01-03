Севастополь, 3 января, 2023, 05:19 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 2 января опубликовал в телеграм-канале фото своего кота, тем самым опровергая утверждение украинских пабликов о том, что он вывез за границу имущество, «включая собак и кошек».

Jinterwas Кот

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«С удивлением узнал, что в украинских пабликах разгоняют пост о том, что всё своё имущество, а главное, «включая собак и кошек», я вывез за границу. Мой кот Сноу — патриот, и уже который год в Севастополе со мной. В новогодние праздники ест за двоих, спит за троих», — написал Развожаев под фото с чёрным котом.

Как сообщало ИА REGNUM, военно-гражданская администрация в городе Алёшки Херсонской области настоятельно рекомендует жителям из-за постоянных обстрелов ВСУ эвакуироваться в Россию.