Уагадугу, 3 января, 2023, 05:10 — ИА Регнум. Тела 28 мужчин со следами огнестрельных ранений были найдены на территории Буркина-Фасо в Западной Африке. Прокуратура страны выясняет причины и обстоятельства происшедшего, говорится в сообщении ведомства.

OpenClipart-Vectors Стрельба из пистолета

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Тела мужчин обнаружили 30 и 31 декабря в городе Нуна. Подробности инцидента не раскрываются. Предполагается, что убийство граждан осуществили члены финансируемой правительством Буркина-Фасо организации «Добровольцы на защите отечества». Об этом ранее заявляла Организация гражданского общества страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря в Буркина-Фасо десять человек погибли после подрыва пассажирского автобуса на мине.