Москва, 3 января, 2023, 05:07 — ИА Регнум. Заболеваемость жителей России гриппом и ОРВИ с 26 декабря по 1 января снизилась на 29,3% по сравнению с предыдущей неделей, сообщает 3 января пресс-служба Роспотребнадзора.

Mil.ru Вакцинация от гриппа

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«В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа — 81,3%, из них преобладает вирус гриппа А (H1N1) 2009 — 60,8%, который циркулирует повсеместно. Из числа других вирусов лидируют РС-вирусы, риновирусы, аденовирусы», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с резким ростом заболеваемости гриппом и COVID-19 в Великобритании нет возможности оказывать пациентам срочную помощь в нужном объёме и в установленный срок, сообщил 2 января вице-президент Королевского колледжа экстренной медицинской помощи Иэн Хиггинсон.