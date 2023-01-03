Страны Запада могут перестать помогать Киеву из-за истощения ресурсов — СМИ
The Times: в 2023 году Зеленский будет вынужден имитировать успехи в конфликте с Россией
Лондон, 3 января, 2023, 04:55 — ИА Регнум. Западные страны могут устать от решения украинской проблемы в 2023 году, и для стимуляции оказания помощи Киеву президент страны Владимир Зеленский будет вынужден имитировать успехи в конфликте с Россией. Такое мнение высказано в материале британского издания The Times.
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Фактически преимущество Украины в конфликте с РФ было бы «возвратом инвестиций», поступивших от стран Европы и США, считает автор статьи Марк Галеотти. В противном случае Украина может остаться без поддержки, так как на Западе истощаются ресурсы. Это может стать причиной отказа «спонсировать» Киев, отмечает издание.
Как сообщало ИА REGNUM, во Франции скептически оценивают возможности Украины взять верх над Россией. Читатели газеты Le Figarо посмеялись над статьёй о решительном настрое украинской армии, подготовке нового контрнаступления и решении Владимира Зеленского продолжать участие в конфликте.