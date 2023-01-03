Лондон, 3 января, 2023, 04:55 — ИА Регнум. Западные страны могут устать от решения украинской проблемы в 2023 году, и для стимуляции оказания помощи Киеву президент страны Владимир Зеленский будет вынужден имитировать успехи в конфликте с Россией. Такое мнение высказано в материале британского издания The Times.

Зеленский

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Фактически преимущество Украины в конфликте с РФ было бы «возвратом инвестиций», поступивших от стран Европы и США, считает автор статьи Марк Галеотти. В противном случае Украина может остаться без поддержки, так как на Западе истощаются ресурсы. Это может стать причиной отказа «спонсировать» Киев, отмечает издание.

«Зеленский прекрасно понимает, что в 2023 году существует опасность усталости от Украины. Поэтому он сосредоточится на повышении ставки, изображая войну как борьбу за цивилизацию в целом», — также подчеркнул журналист.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции скептически оценивают возможности Украины взять верх над Россией. Читатели газеты Le Figarо посмеялись над статьёй о решительном настрое украинской армии, подготовке нового контрнаступления и решении Владимира Зеленского продолжать участие в конфликте.