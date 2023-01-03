Киев, 3 января, 2023, 04:33 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский незаконно отменил местные выборы в Волновахе, назначив руководителями родственников омбудсмена и депутата Верховной рады Дмитрия Лубинца. Об этом РИА Новости рассказал бывший юрист украинской районной администрации Волновахского района Владимир Тесля.

Официальное интернет-представительство Зеленского Владимир Зеленский

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«Вот эти товарищи, которые руководители советов, райгосадминистрации, собрались в Краматорске, написали Зеленскому письмо, как тут опасно проводить выборы: давайте выборы не проводить, а вы назначите просто военно-гражданские администрации», — признался бывший чиновник.

В феврале 2021 года на должность главы был переназначен Иван Лубинец — брат на тот момент депутата Рады. Отца Валерия Лубинца Зеленский назначил главой Хлебодаровской громады в ДНР — базовой территориальной единицы в рамках местного самоуправления. Хлебодаровская была самым большим образованием в Волновахском районе.

«Вот так они надурили, остались при власти, в царях», — заключил Владимир Тесля.

Как сообщало ИА REGNUM, за три дня до нового года президент Владимир Путин поставил подпись под законом об интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в общероссийскую систему охраны интеллектуальной собственности.