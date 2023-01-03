Москва, 3 января, 2023, 04:16 — ИА Регнум. Спрос импортёров на валюту скоро снизится, и рубль укрепится по отношению к доллару, евро и юаню. Такой прогноз сделал ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин, его мнение опубликовано агентством «Прайм».

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Он напомнил о том, что в конце 2022 года доллар, евро и юань подорожали по отношению к рублю, и подчеркнул: «Данное обстоятельство создаёт предпосылки для укрепления российской валюты в ближайшие недели в область 68 рублей за доллар».

В числе причин, по которым рубль будет укрепляться в долгосрочной перспективе, эксперт назвал снижения свойственного для начала года спроса импортеров на валюту. Кроме того, повлиять на ситуацию также может всплеск продажи валюты экспортерами.

По мнению Олега Сыроваткина, в течение года в России также сохранится профицит торгового баланса. Страна сможет компенсировать бюджетный дефицит благодаря средствам ФНБ и росту внутреннего долга без девальвации рубля. В том числе поэтому российскую валюту не ждут серьёзные колебания в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что предпосылок для ослабления российской валюты нет, ранее заявлял помощник президента России Максим Орешкин. Падение курса рубля в декабре не имеет объективного характера, подчёркивал эксперт.