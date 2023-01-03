Вашингтон, 3 января, 2023, 04:09 — ИА Регнум. Членство Турции в НАТО считает необходимым пересмотреть бывший помощник по национальной безопасности 45-го президента США Дональда Трампа Джон Болтон. Причиной для исключения страны из альянса он назвал её тесное сотрудничество с Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

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«Финляндия и Швеция приняли ошеломляющее решение присоединиться к НАТО, но торговые и военные партнёры России ещё не покинули её в час нужды, к сожалению, включая Турцию, чье членство в НАТО должно быть под вопросом в 2023 году, если президент Реджеп Тайип Эрдоган будет переизбран», — отметил Джон Болтон.

Решение вопроса по Турции, по его мнению, фактически станет проверкой единства и решимости Запада.

Бывший помощник Трампа также прокомментировал намерение Германии увеличить финансирование оборонного комплекса и отметил, что в бюджете на 2023 год ФРГ заложила меньше средств, чем в предыдущем году.

Как сообщало ИА REGNUM, контроль за сделками в газовом хабе Стамбула не будет осуществляться в условиях антироссийских санкций. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов республики Фатих Донмез, пояснив, что работа площадки будет регулироваться рыночными механизмами без ограничений.