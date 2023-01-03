Пекин, 3 января, 2023, 03:53 — ИА Регнум. Профессор Чунъянского института финансовых исследований Ван Вэнь назвал 2022 год годом «девестернизации» — всё больше государств, от Китая до Латинской Америки и стран АСЕАН, отвергают западное мышление. Точку зрения эксперта опубликовала South China Morning Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Схватка России и Запада

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«Речь идёт не только о радикальной попытке России с помощью военной силы попытаться сломать международный порядок, в котором доминируют США. Но также можно говорить о беспрецедентном восстании незападных стран против установленного [Западом] порядка в поисках более независимой позиции», — считает Ван Вэнь.

Профессор утверждает, что «ответ стран на гегемонию Запада не обязательно заключается в конфронтации, конфликте — они просто избавляются от западного контроля, всё больше ставя во главу угла свои национальные интересы».

Руководство стран выступает за более демократическую форму международной политики, взаимное уважение.

«В 2023 году мир не будет мягким, но движение «девестернизации» необратимо и будет только развиваться», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, начать выходить из состояния перманентной конфронтации посоветовал западным лидерам премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.