Вашингтон, 3 января, 2023, 03:39 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден не подтвердил информацию о переговорах между США и Республикой Корея по поводу совместных ядерных учений. Об этом он заявил в беседе с журналистами, сообщила пресс-служба Белого дома.

Defense.gov Флаги США и Южной Кореи

Читайте также: США направили в Южную Корею подразделения космических сил

Байден опроверг сведения о переговорах между странами о намерении сотрудничать с использованием ядерных средств ради «эффективного расширенного сдерживания», о котором ранее заявлял лидер Южной Кореи Юн Сок Ёль. США не обсуждают привлечение ядерных сил к учениям между странами, заверил американский лидер. Отвечая на этот вопрос, он однозначно сказал «нет».

Ранее анонсировалось намерение США и Южной Кореи размещать в республике «стратегические средства» — авиацию, авианосцы и подводные лодки.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре в Южной Корее на авиабазе Осан прошла церемония начала работы космических сил Пентагона. На американских военных возложили наблюдение за воздушно-космическим пространством региона. Они должны отслеживать возможное появление ракет, запущенных с территории Северной Кореи, вычислять траектории их полёта.