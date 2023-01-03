Лондон, 3 января, 2023, 03:35 — ИА Регнум. Британию в наступившем году ждёт наиболее сильная рецессия в экономике по сравнению с другими странами «Группы семи» (G7). Об этом написала газета Financial Times, цитируя опрошенных экспертов.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

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По мнению аналитиков, инфляционный шок, вызванный пандемией коронавируса и конфликтом на Украине, будет ощущаться в стране ещё долго — дольше, чем где-либо. Английский банк будет вынужден сохранять на высоком уровне ключевую ставку, а руководство Британии будет вынуждено проводить жесткую фискальную политику. Экономисты полагают, что британский ВВП, который показывает снижение с конца весны 2022 года, продолжит падение.

Ситуация отразится на реальном уровне доходов населения, которое и так страдает от роста цен на продукты питания и электроэнергию.

По мнению экспертов, для потребителей 2023 год будет «жёстким, мрачным, суровым, несчастным или ужасным». Согласно данным аналитической компании Consensus Economics, в 2023 году ВВП Великобритании сократится на 1%, в то время как ВВП еврозоны — на 0,1%, а экономика США увеличится на 0,25%.

Из-за отсутствия достаточного числа газовых хранилищ на королевстве сильно сказывается резкий рост цен на энергоносители. Ситуация усугубляется неопределенностью на рынке труда, которая сложилась вследствие выхода страны из Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, в Британии сотни тысяч людей живут в многоэтажных домах, которые в любой момент могут сгореть из-за того, что их фасады облицованы легковоспламеняющимися материалами.