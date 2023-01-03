Москва, 3 января, 2023, 03:19 — ИА Регнум. Россия всегда открыта для контактов с Сербией. Об этом написал глава МИД РФ Сергей Лавров в телеграмме сербскому коллеге Ивице Дачичу, поздравляя министра с новогодними праздниками и днём его рождения. Текст сообщения 2 января опубликовала пресс-служба МИД Сербии.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

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Сергей Лавров от руки приписал к напечатанному тексту: «Хотя и понимаю, что вы сейчас сильно заняты».

В телеграмме отмечается, что в 2022 году «российско-сербские отношения в очередной раз прошли проверку на прочность». Лавров подтвердил готовность «к поддержанию высокой динамики взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами стран, плотной координации шагов на мировой арене».

Он заверил, что и далее Белграду будет оказываться братская поддержка в отстаивании законных национальных интересов.

Как сообщало ИА REGNUM, посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко передал телеграмму с новогодним поздравлением от президента РФ Владимира Путина президенту Сербии Александру Вучичу.