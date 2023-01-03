Париж, 3 января, 2023, 03:01 — ИА Регнум. Во Франции скептически оценивают возможности Украины взять верх над Россией. Читатели газеты Le Figarо посмеялись над статьёй о решительном настрое украинской армии, подготовке нового контрнаступления и решении Владимира Зеленского продолжать участие в конфликте. Планы Киева французы оценили скептически.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«Другой, более реалистичный сценарий — следующим русским городом станет Одесса… Таким образом, петля замкнётся, и Украина определенно больше не будет иметь доступа к Чёрному морю!» — считает пользователь Patin-couffin.

Michel Trophimovitch отметил, что посмеялся бы над планами Украины выиграть войну с Россией, «если бы эта тема не была драматичной для украинского народа». Pampelonne назвал планы украинских властей «сладкими снами» и высказал мнение, что ситуация изменилась. Dedale отметил, что анализ карты боевых действий точно не свидетельствует о том, что Украина побеждает.

«Украинская армия находится на грани вымирания. Мужчин больше нет», — считает al core.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава киевского режима Владимир Зеленский допустил, что в 2023 году конфликт на Украине завершится.