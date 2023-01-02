Москва, 3 января, 2023, 02:56 — ИА Регнум. С 1 марта 2023 года в России вводятся несколько новых дорожных знаков, которые должны упорядочить движение автобусов, электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности, а также парковку. Об этом сообщил «Прайм» управляющий партнёр юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожные знаки

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В частности, добавится знак «Движение автобусов запрещено» — красный круг с нарисованным внутри автобусом. При этом его действие не распространяется на проезд школьных и маршрутных автобусов.

Запрещает передвижения средств индивидуальной мобильности (СИМ), например, электросамокатов, белый прямоугольник с изображенным человеком на таком транспортном средстве. Вводится также дополнительная табличка «Вид транспортного средства», которая уточняет действие других дорожных знаков.

Установят и знаки мест зарядки электротранспорта, зоны с ограничением экологического класса автомобилей по видам транспортных средств (раньше было только для грузовиков), пунктов парковки и знаки туробъектов.

Скорректированы и правила применения знаков, разрешающих парковку только по четным или нечетным числам.

Как сообщало ИА REGNUM, МВД Болгарии объявило о введении 11 новых дорожных знаков, регулирующих движение транспортных средств в населённых пунктах и на крупных автомагистралях.