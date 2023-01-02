На Украине ВВП просел в десять раз сильнее, чем в России — эксперт
Эксперт заявил, что на Украине ВВП просел в десять раз сильнее, чем в России
Хельсинки, 3 января, 2023, 02:50 — ИА Регнум. На Украине снижение ВВП составило 40%, в России — 4%. Такие данные привёл научный сотрудник Александровского института при Хельсинкском университете, доцент Илмари Кяихкё, его мнение опубликовало издание Ilta-Sanomat.
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Эксперт подчеркнул, что не видит никаких признаков того, что санкции могут поставить Россию на колени и не дадут ей полноценно проводит спецоперацию.
Эту оценку в статье назвали мрачной. А оптимизм стран Европы в части влияния западных санкций на Россию эксперт оценил как чрезмерный.
Как сообщало ИА REGNUM, страны Запада просчитались при попытке разрушить экономику России своими санкциями, заявлял в декабре премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, страна устояла перед внешними факторами и смогла сохранить ключевые секторы экономики.