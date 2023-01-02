Москва, 3 января, 2023, 02:47 — ИА Регнум. С 1 января 2023 года в России начали действовать новые правила доставки пенсий. Об этом журналистам «Прайма» рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Иван Шилов ИА REGNUM «Почта России»

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Отмечается, что почтальоны приносили пенсию только раз в месяц. В случае, если получателя не было дома, ему приходилось идти на почту самому или ждать следующего месяца.

«Теперь почтальон обязан ещё как минимум два раза прийти к нему, заранее известив его о визите», — пояснила Ольга Лебединская.

Как сообщало ИА REGNUM, страховые пенсии неработающих граждан повысятся с 1 января, а с 1 февраля увеличатся некоторые выплаты и компенсации. Кроме того, с 1 апреля должен произойти перерасчет страховой пенсии. Для военных пенсионеров пенсии повысятся с 1 октября.