Берлин, 3 января, 2023, 02:36 — ИА Регнум. Урегулирование конфликта на Украине канцлер ФРГ Олаф Шольц обсуждает с президентом России Владимиром Путиным напрямую. Об этом рассказала заместитель официального представителя правительства Германии Кристиане Хоффман, сообщило Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Читайте также: Шольц заявил, что Путин чередует в переговорах немецкий и русский языки

Она назвала заблуждением мнение о том, что прямых контактов и разговоров с российским руководством нет. Дипломатические связи сохраняются, подчеркнула Хоффман.

«И федеральный канцлер, и другие политики в ЕС то и дело устанавливают контакт напрямую с президентом России Путиным. На других уровнях также поддерживается диалог. Думать, что в этой области установилась тишина, — неверно», — сказала представитель правительства Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин переходил с русского языка на немецкий при разговоре в сентябре с канцлером Германии Олафом Шольцем. Темой беседы была ситуация на Украине.