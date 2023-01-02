Представитель ФРГ рассказала о прямых контактах канцлера Германии с Путиным
Берлин, 3 января, 2023, 02:36 — ИА Регнум. Урегулирование конфликта на Украине канцлер ФРГ Олаф Шольц обсуждает с президентом России Владимиром Путиным напрямую. Об этом рассказала заместитель официального представителя правительства Германии Кристиане Хоффман, сообщило Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).
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Она назвала заблуждением мнение о том, что прямых контактов и разговоров с российским руководством нет. Дипломатические связи сохраняются, подчеркнула Хоффман.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин переходил с русского языка на немецкий при разговоре в сентябре с канцлером Германии Олафом Шольцем. Темой беседы была ситуация на Украине.