Штат Нью-Йорк, США, 3 января, 2023, 02:27 — ИА Регнум. Семья российского театрального режиссера Дмитрия Крымова отравилась угарным газом при пожаре в своей квартире в Нью-Йорке. Происшествие случилось за несколько дней до Нового года, сообщили СМИ.

Театральные маски

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Сообщается, что состояние Крымова, его супруги и сына улучшилось. Причина возгорания — неисправность электропроводки.

Супругу выписали, мужчины находятся ещё в больнице. У Крымова ожоги.

Отмечается, что режиссер уехал в США год назад в творческую командировку, не поддерживая СВО.

Как сообщало ИА REGNUM, три человека погибли в результате пожара в деревянном частном доме в Хабаровском крае.