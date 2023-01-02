Большой Камень, Приморский край, 3 января, 2023, 02:11 — ИА Регнум. Французская инжиниринговая компания GTT (Gaztransport & Technigaz) намерена с 8 января прекратить сотрудничество по контракту с судостроительным комплексом «Звезда» (Приморский край). Об этом сообщается на сайте компании.

Alex omen Дальневосточный завод «Звезда»

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Всего по заключённому контракту между сторонами было заявлено о строительстве 15 газовозов ледокольного класса.

В GTT провели анализ последствий последних двух пакетов санкций Евросоюза против России, которые предполагают запрещение предоставления инженерных услуг российским предприятиям. Поэтому компания приняла решение о приостановлении работы в РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме предложили более эффективные меры по развитию рыбохозяйственного и рыбоперерабатывающего комплексов, чем очередной этап перераспределения всей квоты добычи (вылова) крабов, моллюсков и прочих водных беспозвоночных.