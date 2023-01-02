Кишинёв, 3 января, 2023, 02:08 — ИА Регнум. Через границу с Украиной в Молдавию прибыли с 26 декабря по 1 января более 42 тыс. человек. Всего за эту неделю в страну приехали свыше 201 тыс. иностранцев, сообщили в пограничной полиции Молдавии.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Читайте также: В Эстонии беженцы с Украины попросили отменить новогодние фейерверки

«Касательно украинцев, за неделю суммарно в республику въехали 42 783 человека», — отметили в ведомстве.

Всего Молдавия приняла за неделю 201 760 иностранцев, ещё 218 гражданам других стран отказали во въезде. Чаще всего люди пересекали границу Молдавии с Румынией.

Как сообщало ИА REGNUM, украинцы-беженцы в Эстонии обратились к населению с просьбой отказаться от фейерверков на новогодние праздники. Всего в стране приняли более 60 тыс. украинцев.