Минск, 3 января, 2023, 02:00 — ИА Регнум. При проведении переговоров военнослужащие стран НАТО просят офицеров Белоруссии отказаться от английского и перейти на русский язык. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии полковник Анатолий Булавко.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Читайте также: Военный эксперт рассказал, когда освободят ДНР, Херсон и Запорожье

В оперативных переговорах просят отказаться от использования английского языка военнослужащие Польши и Литвы. Булавко подчеркнул, что офицеры сами говорят, что на русском им говорить «проще».

Также он отметил, что в ходе оперативных переговоров офицеры стран НАТО оправдываются за действия своих стран.

Как сообщало ИА REGNUM, действия российской армии позволят «выдавить» киевский режим из Донецкой Народной Республики, Запорожья и Херсонской области до конца января. Об этом 5-tv.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.