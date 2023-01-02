Москва, 3 января, 2023, 01:52 — ИА Регнум. Вопрос об увеличении срока срочной службы следует поднимать после окончания специальной военной операции. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») в эфире радио «Комсомольская правда».

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«Сегодня такой необходимости нет. Первое, потому что у нас определён способ комплектования срочников. Второе, мы ведём специальную военную операцию, в ходе которой уже провели частичную мобилизацию», — аргументировал депутат.

Картаполов считает, что на данный момент ударяться в дискуссию о том, сколько служить, не нужно. После завершения СВО можно заняться глубокой перестройкой ВС РФ. При этом необходимо учитывать «геополитическую конфигурацию, в которой будет наша страна».

В вопросе увеличения периода срочной службы должен определиться Генеральный штаб ВС РФ. Также необходимо учесть и общественное мнение, добавил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, указ президента России Владимира Путина от 25 августа 2022 года об увеличении численности Вооруженных сил РФ вступил в силу 1 января 2023 года.