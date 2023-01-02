Москва, 3 января, 2023, 01:45 — ИА Регнум. Разгар метеорного «дождя» из потока Квадрантиды ожидается по прогнозу астрономов ночью 4 января. Однако увидеть падающие звёзды будет трудно из-за приближающегося полнолуния, предупредили в пресс-службе Московского планетария.

Звездопад

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Там посоветовали наблюдать это космическое явление после полуночи, так как к этому времени поток Квадрантиды наберёт достаточную высоту.

«Чтобы увидеть метеорный дождь, нужно смотреть в сторону северо-восточного горизонта неба. Однако условия наблюдений потока в этом году неблагоприятны, так как Луна стремится к полнолунию (7.01)», — отметили в планетарии.

Там также пояснили, что будет падать порядка 110 метеоров в час. Разглядеть падающие звёзды будет трудно потому, что Луна будет засвечивать небо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пик потока прогнозировался на 3 января. Метеорный «дождь» в планетарии называли первым новогодним звездопадом.