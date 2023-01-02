Донецк, 3 января, 2023, 01:28 — ИА Регнум. 70 атак на Донецкую Народную Республику со стороны ВСУ за сутки насчитали в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Всего было выпущено 368 единиц боеприпасов.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

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В том числе 37 раз обстрел вёлся в направлении Донецка, 27 раз — в сторону Горловки и шесть — по Ясиноватой. Прилетали снаряды калибра 155, 152 и 122 мм.

«Под вражеским огнём оказались районы семи населённых пунктов Республики: столица г. Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Яковлевка, Минеральное, Макеевка», — говорится в сообщении СЦКК.

Также центр проинформировал о гибели мужчины в результате обстрелов и о ранениях двоих мирных жителей в Донецке.

Как сообщало ИА REGNUM, два обстрела были зафиксированы ранее по Куйбышевскому району Донецка. По городу выпустили шесть снарядов 155-миллиметрового натовского калибра.