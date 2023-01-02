Москва, 3 января, 2023, 01:24 — ИА Регнум. Действия российской армии позволят «выдавить» киевский режим из Донецкой Народной Республики, Запорожья и Херсонской области до конца января. Об этом 5-tv.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

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По словам эксперта, военные действия будут развиваться на руку ВС России при том, что бойцы продолжат наносить эффективные высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины.

«Если мы это продолжим, то к концу января уже определенные проблемы достаточно серьёзные у Украины начнутся. Это позволит нам продолжить политику по выдавливанию украинской армии из ДНР, а потом перейти уже в Запорожье и Херсонскую область», — спрогнозировал Юрий Кнутов.

Как сообщало ИА REGNUM, перемирие на Украине может наступить летом 2023 года. Об этом 2 января заявил бывший генерал НАТО Ганс-Лотар Домрезе в интервью медиагруппе Funke.