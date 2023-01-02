Берн, 3 января, 2023, 01:09 — ИА Регнум. После двух лет ожидания российская шахматистка Александра Костенюк сможет выступать за сборную Швейцарии. Она сменит спортивное «гражданство» с января 2024 года, сообщили в Швейцарской федерации шахмат (FSE).

http://epeak.in Шахматы

Читайте также: Оренбургская шахматистка стала чемпионкой мира

Ранее из-за введённых санкций против Федерации шахмат РФ спортсменка выступала под флагом Международной шахматной федерации (FIDE). Имея швейцарский паспорт, Александра Костенюк подала заявку на то, чтобы в дальнейшем выступать за Швейцарскую федерацию шахмат. Два года ожидания потребовались потому, что в противном случае чемпионке пришлось бы выплатить комиссию в 10 тыс. долларов.

Александра Костенюк побеждала во всемирных шахматных олимпиадах и командных чемпионатах Европы в составе сборной РФ. Она является двукратной чемпионкой России, обладательницей Кубка мира, трёхкратной чемпионкой Европы по быстрым шахматам.

Как сообщало ИА REGNUM, оренбургская шахматистка Анна Шухман стала чемпионкой мира среди женщин. Из-за введённых политических санкций российские шахматисты выступали на чемпионате индивидуально.