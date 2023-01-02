Анкара, 3 января, 2023, 01:02 — ИА Регнум. От происходящего на Украине страдают не только воюющие страны, но и все остальные. Поэтому Турция продолжит наставить на урегулировании конфликта и достижении справедливого мира с помощью переговоров. Об этом в интервью журналу Kriter заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

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Он подчеркнул, что Анкара с самого начала взаимодействовала с Украиной и Россией. Калын отметил, что диалог со странами будет продолжен, исходя из национальных интересов Турции. Именно поэтому Анкара не присоединилась к антироссийским санкциям.

«Турция поддерживает диалог с Россией и Украиной на высшем уровне, и обе страны испытывают к ней доверие. Благодаря проводимой нами политике сначала были достигнуты конкретные результаты в переговорном процессе, затем в вопросе зернового коридора и обмена пленными», — сказал Ибрагим Калын.

Как сообщало ИА REGNUM, контроль за сделками в газовом хабе Стамбула не будет осуществляться в условиях антироссийских санкций. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов республики Фатих Донмез на телеканале Tvnet.