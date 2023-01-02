Мадрид, 3 января, 2023, 00:55 — ИА Регнум. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель в своём блоге 2 января подвёл итог 2022 года, в котором в числе прочих моментов остановился на Законе о сокращении инфляции (IRA). Политик считает, в США этот закон основан на совершенно иной философии, чем та, которую предпочитает ЕС.

Gov.ge Жозеп Боррель

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«Администрация США предприняла важные шаги для ускорения перехода к энергетике с помощью Закона о сокращении инфляции (IRA). Тем не менее это законодательство основано на совершенно иной философии, чем та, которую мы поддерживали. Он не предусматривает ценообразования на выбросы углерода и в основном предусматривает значительные государственные субсидии компаниям, производящим товары, использующие зеленые технологии на американской земле», — написал Боррель.

Такие действия, по мнению вице-президента, наказывают европейских производителей и не соблюдают правила ВТО. Боррель признаёт, что ЕС не хочет и не может вступать в конкурентную борьбу, основанную на государственных субсидиях, потому что это нанесет ущерб мировой экономике.

«У ЕС нет финансовых возможностей, сопоставимых с финансовыми возможностями федерального штата в США, и принятие политики, аналогичной политике США на уровне государств-членов, может привести к фрагментации нашего внутреннего рынка», — считает верховный представитель ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, чёрный список Евросоюза по России после вступления в силу нового, девятого пакета санкций включает почти 1400 физических лиц и более 170 организаций. Об этом 16 декабря сообщил Боррель.