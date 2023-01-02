Донецк, 3 января, 2023, 00:45 — ИА Регнум. Сообщается о новых обстрелах Куйбышевского района Донецка. Информацию о запуске снарядов калибра 155 мм в сторону города опубликовал Совместный центр по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Ярослав Громов ИА REGNUM Осколок снарядов НАТО калибра 155 миллиметров

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В 20:40 по местному времени было выпущено три снаряда по направлению Карловка — Донецк (Куйбышевский район), в 23:15 — ещё три (Нетайлово — Донецк).

Все боеприпасы, направленные ВСУ в сторону города, были калибра 155 миллиметров — именно такие Украине поставляет НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецке 2 января были ранены два местных жителя. Они пострадали в результате обстрела, ранее информировал Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).