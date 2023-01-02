Вашингтон, 3 января, 2023, 00:35 — ИА Регнум. Министерство юстиции Соединённых Штатов Америки не готово раскрыть документы, в которых сообщается о сделках с участием Хантера и Джима Байденов — сына и брата президента страны. Они заключали определённые договорённости с Украиной, Россией и Китаем, написала газета Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM
Джо Байден

Читайте также: У сына президента США Байдена раскупают дорогие картины на выставке

В публикации эти документы названы «чувствительными». Отмечается также, что сведения о сделках занимают 400 страниц.

«Министерство юстиции пытается предотвратить раскрытие документов, притворяясь, будто их не существует», — подчеркнуло издание со ссылкой на информацию от юриста из Колорадо Кевина Эванса.

Он обращался с требованием предоставить эти данные в 2022 году и получил отказ в ответ на запрос. Теперь он добивается раскрытия этой информации через суд.

«Государственные юристы сперва признавали наличие не менее чем 400 страниц «потенциально релевантных» документов, но теперь пытаются уйти от этого, утверждая, что им «нечего подтвердить или опровергнуть», — отмечается в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, представители Республиканской партии Джеймс Комер и Джим Джордан во время пресс-конференции 17 ноября заявили, что президент США Джо Байден принимал активное участие в зарубежных сделках своего сына Хантера.