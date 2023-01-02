Вашингтон, 3 января, 2023, 00:35 — ИА Регнум. Министерство юстиции Соединённых Штатов Америки не готово раскрыть документы, в которых сообщается о сделках с участием Хантера и Джима Байденов — сына и брата президента страны. Они заключали определённые договорённости с Украиной, Россией и Китаем, написала газета Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

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В публикации эти документы названы «чувствительными». Отмечается также, что сведения о сделках занимают 400 страниц.

«Министерство юстиции пытается предотвратить раскрытие документов, притворяясь, будто их не существует», — подчеркнуло издание со ссылкой на информацию от юриста из Колорадо Кевина Эванса.

Он обращался с требованием предоставить эти данные в 2022 году и получил отказ в ответ на запрос. Теперь он добивается раскрытия этой информации через суд.

« Государственные юристы сперва признавали наличие не менее чем 400 страниц «потенциально релевантных» документов, но теперь пытаются уйти от этого, утверждая, что им «нечего подтвердить или опровергнуть », — отмечается в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, представители Республиканской партии Джеймс Комер и Джим Джордан во время пресс-конференции 17 ноября заявили, что президент США Джо Байден принимал активное участие в зарубежных сделках своего сына Хантера.