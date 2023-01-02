Москва, 3 января, 2023, 00:24 — ИА Регнум. Пресс-служба московского «Динамо» сообщила о смерти победителя Олимпийских игр 1992 года, бывшего хоккеиста Сергея Баутина. Спортсмен скончался 2 января, ему было 55 лет.

Память

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Клуб выразил соболезнования родным и близким хоккеиста, отметив, что его уход из жизни «невосполнимая потеря для динамовской семьи».

Сергей Баутин в составе сборной России участвовал в трёх чемпионатах мира: в 1992, 1997 и 1999 годах.

Официальная версия смерти хоккеиста не сообщается, но известно, что спортсмен боролся с онкологическим заболеванием.

Как сообщало ИА REGNUM, футбольные фанаты со всего мира выстроились в очередь на стадионе в городе Сантус в Бразилии, чтобы проститься с Пеле. Подойти к его телу можно будет с 10 утра по местному времени и в течение суток.