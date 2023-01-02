Двое мирных жителей ранены в результате обстрела ВСУ Донецка
Донецк, 3 января, 2023, 00:17 — ИА Регнум. В Донецке 2 января были ранены два местных жителя. Они пострадали в результате обстрела, сообщил Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).
Иван Шилов ИА REGNUM
Последствия обстрела Донецка
Читайте также: ВСУ обстреляли пять городов в Донецкой Народной Республике
«Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности», — предупредили в штабе.
Люди были ранены в результате обстрела Куйбышевского района Донецка.
Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ вечером 2 января нанесли удары по пяти населенным пунктам в Донецкой Народной Республике. Ранее также были обстреляны Горловка, Макеевка, Минеральное и Ясиноватая.