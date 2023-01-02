Луганск, 3 января, 2023, 00:09 — ИА Регнум. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил в своём телеграм-канале на запрос издания «Накануне. ру» о том, что в некоторых случаях родственники бойцов не могут получить тела погибших.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК «Вагнер»

Читайте также: На кладбище в Краснодарском крае хоронят «вагнеровцев» по их завещанию

Пригожин рассказал, что побывал в новогодние праздники на передовой, в госпиталях, а также пообщался с бойцами, у которых закончился контракт. Он отметил, что в ЧВК «Вагнер» погибшими в ходе специальной военной операции занимались в новогоднюю ночь, а специалисты, ответственные за выдачу документов на погибших, — «отдыхают уже с начала войны».

«Для многих из них убитый боец — это неодушевлённая вещь в пластиковом мешке, поэтому в луганском морге мы сталкиваемся с полным непониманием. Околомедицинские чистоплюи даже документы о смерти выписывают по три-четыре месяца», — признал Пригожин.

Основатель ЧВК подчеркнул, что не раз обращался к министру здравоохранения, писал заявление в МВД с просьбой провести проверку возможных фактов саботажа и халатности по работе с погибшими со стороны луганского морга. Пригожин пояснил, что справки на погибших приходится выбивать.

«Бюрократия не только убивает живых, но также оскверняет память погибших. Одно радует, что бюрократы тоже когда-то попадут в ад, где они встретятся с теми, кого месяцами не выпускали из пластикового мешка», — заключил Евгений Пригожин.

Как сообщало ИА REGNUM, многих погибших бойцов ЧВК «Вагнера» хоронят на отдельном кладбище в Краснодарском крае. Здесь уже 93 могилы.