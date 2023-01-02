Париж, 2 января, 2023, 23:59 — ИА Регнум. Закон об ограничении прав СМИ на Украине, подписанный президентом Владимиром Зеленским в канун Нового года, раскритиковал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Своё мнение он написал в Twitter.

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Бывший депутат Европарламента Филиппо не считает новый закон «нормальным».

«Хочу обратить внимание, что Зеленский подписал закон, который позволяет подвергать цензуре любые СМИ и оппозиционные партии. Можно ли считать такое нормальным?» — задаётся вопросом лидер «Патриотов».

Новый закон запрещает СМИ выставлять Россию в позитивном свете. Предусмотрены штрафы и различные санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, новый украинский закон «О медиа» легитимизирует произвол в отношении плюрализма СМИ. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в телеграм-канале.