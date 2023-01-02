В Евросоюзе призвали КНДР прекратить запуск ракет и беспилотников
Евросоюз предупредил КНДР, что запуск снарядов и БПЛА повышает военную напряжённость
Брюссель, 2 января, 2023, 23:57 — ИА Регнум. В Европейской службе внешних связей обратились к представителям власти Северной Кореи с предупреждением. По мнению сотрудников ведомства, запуск ракет и беспилотных летательных аппаратов повышает военную напряжённость. Опубликовано соответствующее официальное обращение.
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«Европейский союз призывает Корейскую Народно-Демократическую Республику прекратить действия, повышающие военную напряженность, в том числе ракетные пуски и проникновение беспилотников за пределы своих границ, которые имели место в течение прошлой неделе», — следует из документа.
Эти действия КНДР просят прекратить представители Евросоюза.
Как сообщало ИА REGNUM, КНДР в ночь на 1 января (по сеульскому времени) запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, которая стала первой в 2023 году. Южнокорейские военные изучали дальность, высоту и скорость полёта снаряда.