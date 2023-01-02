Киев, 2 января, 2023, 23:46 — ИА Регнум. В Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу. Сирены включили около 23:30 по местному времени, сообщил официальный ресурс по оповещению населения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Читайте также: В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога

Местные паблики также информируют о взрывах в Краматорске.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 2 января воздушная тревога звучала в центре и на юге Украины. В том числе сирены включали в Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях.