Киев, 2 января, 2023, 23:45 — ИА Регнум. Жителям Украины власти не раскрывают правды о реальном масштабе потерь от ударов ракет ВС России. Об этом заявил экс-советник украинского президента, экономист Олег Соскин в своём блоге на YouTube.

Mil.ru ВС РФ

Читайте также: Экс-советник Зеленского: экономика Украины будет в стагнации до 2034 года

«Всё от народа скрывается», — сказал Соскин.

Но при этом экономист заверил, что русские «всё знают, у них полностью информация вся поступает, они видят, куда им дальше бить».

По словам Олега Соскина, скрывают всё от населения Украины, потому что, если люди узнают всю правду, они поймут весь масштаб потерь.

Как сообщало ИА REGNUM, экономика Украины будет находиться в стадии стагнации до 2034 года, заявил Олег Соскин.