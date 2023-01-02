Киев, 2 января, 2023, 23:38 — ИА Регнум. Журналист Bild Бьёрн Штритцель получил ранение на Украине. В корреспондента попал осколок, сообщил редактор издания Йоханнес Бойе в своём аккаунте в Twitter.

Ярослав Громов ИА REGNUM Ранение

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Он подчеркнул, что Бьёрн Штритцель сейчас находится в безопасности, насколько это возможно. Травма у корреспондента не очень серьёзная.

«Это напоминание о тех трудностях, через которые проходят репортёры в Украине, чтобы рассказать правду», — также написал Йоханнес Бойе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналисты Bild разоблачили фейк Киева о «доказательстве пыток». Они выяснили, что зубы на фото, якобы подтверждающем пытки местных жителей российскими военнослужащими, были из коллекции стоматолога.