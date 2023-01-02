Краснодар, 2 января, 2023, 23:29 — ИА Регнум. Многих погибших бойцов ЧВК «Вагнера» хоронят на отдельном кладбище в Краснодарском крае. Здесь уже 93 могилы. Об этом рассказал РИА Новости основатель группы Евгений Пригожин.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

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Отмечается, что кладбище находится на окраине станицы Бакинской, здесь хоронят бойцов, которые указали в своём завещании, что хотят быть захоронены именно здесь. Или же сирот и тех, чьи тела по каким-то причинам не хотят забирать родственники.

«В перспективе поставим какой-то общий памятник, чтобы можно было цветы возлагать именно к нему, а не к какой-то могиле», — пояснил Евгений Пригожин.

Как сообщало ИА REGNUM, участвующая в спецоперации группа «Вагнер» взяла много пленных на Украине. Об этом 1 января заявил Пригожин, посетивший бойцов в новогоднюю ночь.