Анкара, 2 января, 2023, 23:26 — ИА Регнум. Контроль за сделками в газовом хабе Стамбула не будет осуществляться в условиях антироссийских санкций. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов республики Фатих Донмез на телеканале Tvnet.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

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«Благодаря этой платформе мы создаем рыночные механизмы для реализации природного газа. Мы не собираемся вмешиваться в отношения между продавцом и покупателем, вводить какие-либо ограничения», — отметил он.

Ограничения не будут действовать ни для поставщиков, ни для покупателей, подчеркнул Домнез. При этом он выразил уверенность, что клиентов из Европы в хабе будет много и «Россия, безусловно, является крайне важным поставщиком газа». Площадка обеспечит странам возможность договориться.

«Если какая-то страна не сможет продать газ, то это будет её собственный непроданный газ», — также подчеркнул Фатих Донмез.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор четвертого европейского департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации Юрий Пилипсон заявил, что газовый хаб на территории Турции станет привлекательным для многих европейских стран. Он также подчёркивал, что площадка будет создаваться в полном соответствии с интересами России.