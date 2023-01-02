В газовом хабе в Турции не будут действовать антироссийские ограничения
Турция не планирует контролировать соблюдение антироссийских санкций в своём газовом хабе
Анкара, 2 января, 2023, 23:26 — ИА Регнум. Контроль за сделками в газовом хабе Стамбула не будет осуществляться в условиях антироссийских санкций. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов республики Фатих Донмез на телеканале Tvnet.
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Ограничения не будут действовать ни для поставщиков, ни для покупателей, подчеркнул Домнез. При этом он выразил уверенность, что клиентов из Европы в хабе будет много и «Россия, безусловно, является крайне важным поставщиком газа». Площадка обеспечит странам возможность договориться.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор четвертого европейского департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации Юрий Пилипсон заявил, что газовый хаб на территории Турции станет привлекательным для многих европейских стран. Он также подчёркивал, что площадка будет создаваться в полном соответствии с интересами России.