Самара, 2 января, 2023, 23:05 — ИА Регнум. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предупредил о фейках, распространяемых о происшествии в Макеевке, где погибли 63 российских военнослужащих. Он также отметил, что раненным и семьям погибших окажут всестороннюю помощь. Комментарий главы региона опубликовали местные СМИ.

Samregion.ru Дмитрий Азаров

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Дмитрий Азаров призвал узнавать подробную информацию о погибших и пострадавших в Макеевке по единому номеру 122 и не верить распространяемой в интернете зачастую недостоверной информации.

«Под ударом вражеских сил оказались в том числе и наши земляки. Есть раненые, увы, есть погибшие. В данный момент сведения уточняются. Понимаю, что сейчас многие волнуются, хотят больше узнать о своих близких», — сказал губернатор.

Он призвал жителей региона обращаться за достоверной информацией в военкоматы по месту призыва военнослужащих и на горячую линию. Дмитрий Азаров также пообещал, что региональные власти всесторонне помогут в лечении раненных.

«Семьи военнослужащих могут рассчитывать на нашу всемерную поддержку», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 1 января ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку. По Макеевке было выпущено три ракеты из РСЗО и восемь снарядов калибра 155 мм, боеприпасы попали в здание ПТУ, где находились военнослужащие.