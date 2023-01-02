Семьям погибших военнослужащих в Макеевке пообещали всестороннюю поддержку
Губернатор Самарской области пообещал помощь раненным и семьям военнослужащих, погибших в Макеевке
Самара, 2 января, 2023, 23:05 — ИА Регнум. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предупредил о фейках, распространяемых о происшествии в Макеевке, где погибли 63 российских военнослужащих. Он также отметил, что раненным и семьям погибших окажут всестороннюю помощь. Комментарий главы региона опубликовали местные СМИ.
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Дмитрий Азаров призвал узнавать подробную информацию о погибших и пострадавших в Макеевке по единому номеру 122 и не верить распространяемой в интернете зачастую недостоверной информации.
Он призвал жителей региона обращаться за достоверной информацией в военкоматы по месту призыва военнослужащих и на горячую линию. Дмитрий Азаров также пообещал, что региональные власти всесторонне помогут в лечении раненных.
Как сообщало ИА REGNUM, ночью 1 января ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку. По Макеевке было выпущено три ракеты из РСЗО и восемь снарядов калибра 155 мм, боеприпасы попали в здание ПТУ, где находились военнослужащие.