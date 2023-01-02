Варшава, 2 января, 2023, 22:57 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе общения с журналистами 2 января в соцсети заявил, что считает допустимой смертную казнь за особо тяжкие преступления.

Securityconference.de Матеуш Моравецкий

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«Я считаю, что в ситуации со смертной казнью следовало бы подумать и не поступать опрометчиво», — высказал свою позицию премьер.

По его мнению, в Польше и некоторых других странах, высшая мера наказания была отменена преждевременно.

«За особо тяжкие преступления смертная казнь должна быть допустима», — сказал Матеуш Моравецкий.

Мораторий на смертную казнь в стране введён в 1992 году.

Как сообщало ИА REGNUM, Матеуш Моравецкий 2 января пообещал напомнить своему киевскому коллеге Денису Шмыгалю о недопустимости прославления Степана Бандеры.