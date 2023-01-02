Севастополь, 2 января, 2023, 22:53 — ИА Регнум. Системы ПВО России отследили и сбили второй за эти сутки беспилотный летательный аппарат, летевший со стороны моря к Севастополю. Об этом сообщил 3 января в своём телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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«Системы ПВО сбили ещё один БПЛА над морем. Наши военные продолжают отбивать атаку. Просьба всем сохранять спокойствие», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, первый беспилотник был сбит ПВО возле Севастополя вечером 2 января. Ранее аналогичные аппараты пытались атаковать объекты в Воронежской и Брянской областях.