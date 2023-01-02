Дамаск, 2 января, 2023, 22:35 — ИА Регнум. ВВС Израиля нанесли удары ракетами по военным объектам на аэродромах в районе Дамаска.

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По информации минобороны арабской республики, шесть сирийских военнослужащих погибли, трое получили ранения в ходе удара управляемыми ракетами. Всего налёт совершили четыре самолёта ВВС Израиля. Международный аэропорт Дамаска вышел из строя, нарушена работа и других служб.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что вооружённый конфликт в Сирии перешёл в фазу затяжной войны, а в некоторых регионах и вовсе «встал на паузу», ситуация в стране постепенно ухудшается.