Кишинёв, 2 января, 2023, 22:26 — ИА Регнум. Ассоциация судей Молдавии опубликовала в соцсетях заявление-протест президенту Майе Санду, напомнив о её высказывании о вердиктах по резонансным делам.

presedinte.md Президент Молдавии Майя Санду

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Судьи считают, что «вмешательство в правосудие недопустимо» и «полностью поддерживают подлинные и необходимые реформы в сфере правосудия в строгом соответствии с обязательствами Молдавии как государства-члена Совета Европы».

Ранее Санду заявила, что «от того, как скоро и какие вердикты будут выносить судьи по резонансным делам, зависит будущее самих служителей Фемиды».

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Молдавии должно нарастить усилия, чтобы процесс подготовки к евроинтеграции республики был «безупречным и своевременным». Об этом 31 декабря она заявила в ходе выступления на общественном телевидении.