Киев, 2 января, 2023, 22:25 — ИА Регнум. На январь предварительно запланирована встреча уполномоченных по правам человека Украины и России — Дмитрия Лубинца и Татьяны Москальковой. Они будут обсуждать обмен граждан, в отношении которых были возбуждены уголовные дела, сообщил омбудсмен Верховной рады Украины 2 января в эфире телеканала «Рада».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«Есть множество наработанных с нашей стороны вариантов. Но мы не знаем, согласится ли на них Россия», — анонсировал встречу Дмитрий Лубинец.

Он подчеркнул, что пока обмен на январь запланирован предварительно, также будут обсуждаться другие варианты. Многое будет зависеть от позиции Москвы по этому вопросу, также отметил Дмитрий Лубинец.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о переговорах с Украиной по вопросу обмена граждан России, в отношении которых возбуждены уголовные дела, рассказала Татьяна Москалькова. Она пояснила, что список таких людей большой и в него входят писатели, телеведущие и журналисты.