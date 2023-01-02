Севастополь, 2 января, 2023, 22:03 — ИА Регнум. В Севастополе вечером 2 января сработала система ПВО, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

По предварительным данным, над морем был сбит беспилотник.

«Все службы работают в штатном режиме», — отметил Развожаев.

Утром 2 января власти Воронежской области сообщили, что на подлете к областному центру был сбит беспилотник ВСУ.

В этот же день беспилотный аппарат атаковал энергообъект в Брянской области. Возгорание удалось локализовать.

2 января в интервью ABC руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов пообещал «чаще и глубже» наносить удары по территории России, в том числе и по Крыму.