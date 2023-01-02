Санкт-Петербург, 2 января, 2023, 22:17 — ИА Регнум. Доследственная проверка начата в Петербурге по факту происшествия на Дворцовой площади, где днём 2 января запряженные в карету лошади наехали на людей. В результате инцидента, по предварительным данным, пострадали три человека, в том числе двое детей.

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовая площадь

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств <…> По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

По данным 78.ru, около 17:00 некий мужчина, возможно, находившийся в состоянии опьянения, захотел сесть верхом на лошадь, запряжённую в карету. Лошадь испугалась и сбросила наездника, после чего обе лошади наскочили на людей.

На Дворцовую площадь прибыли медики, а полицейские задержали предполагаемого виновника инцидента.